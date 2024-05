"Ne-am atins obiectivul!" Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a rămas în Liga 1 - Antena Sport

Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a rămas în Liga 1, după barajul cu Csikszereda. Antrenorul „câinilor” a transmis că echipa şi-a atins obiectivul stabilit la începutul sezonului, mărturisind că este mulţumit de rezultatul înregistrat.

Dinamo şi-a asigurat menţinerea în Liga 1, după barajul cu Csikszereda. „Câinii” au câştigat cu 2-0, la general, însă au suferit în duelul retur, încheiat cu scorul de 0-0.

Zeljko Kopic a declarat că, ţinând cont de situaţia din club, barajul cu Csikszereda a reprezentat un succes pentru Dinamo. Acesta însă a tras un semnal de alarmă şi a declarat că trebuie analizat totul la echipă, pentru a se evita în sezonul viitor emoţiile în privinţa retrogradării.

Kopic a fost întrebat şi despre viitorul lui la Dinamo, însă nu a vrut să ofere un răspuns clar în privinţa acestui fapt. Croatul a amintit şi de Ovidiu Burcă, mărturisind că şi el are un merit pentru faptul că trupa din Ştefan cel Mare a rămas în Liga 1.

„Sunt mulţumit că am rămas în Liga 1. Nu am jucat bine pe plan ofensiv, am vut probleme când am încercat să menţinem posesia. Nu a fost uşor deloc. Am încercat să ne menţinem concentrarea, dar sunt mulţumit, îi înţeleg pe jucători. Nu e momentul să discut despre viitorul meu.