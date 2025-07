Vlad Chiricheş, laude pentru "eroul" FCSB-ului din meciul cu Hermannstadt: "Sunt încântat de el" - Antena Sport

“Singurul lucru pozitiv din seara aceasta e că nu am pierdut. Am reușit să egalăm, cu toate că acel gol al lor a venit din nimic. Sunt supărat că nu am putut să fac puțin mai mult. Am reușit să ajung la ea, dar nu suficient cât să o scot.

Cu siguranță, ne dorim să fim în Champions League, dar e început de sezon. Încă trebuie să ne obișnuim cu meciurile. Nu am făcut cel mai bun meci astăzi, cred că încet încet ne vom intra în ritm”, a spus Ștefan Târnovanu, la primasport.ro.