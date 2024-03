Vlad Chiricheș, mesaj sincer după ce Radaslavescu a fost schimbat în minutul 28 din Farul - FCSB: „Frustrant! Nu e un lucru bun!” - Antena Sport

Nu e un lucru bun pentru un jucător tânăr, să fie schimbat așa devreme. Am trăit și eu momente de genul ăsta. Știu că e greu, e frustrant! Sper să aibă încredere în el, să nu cedeze și să continue să se antreneze bine. O să îi vină din nou șansa”, a spus Vlad Chiricheș, la digisport.ro.

Cui i-a dedicat Ștefan Târnovanu victoria din meciul cu Farul

După meci, Ștefan Târnovanu a dezvăluit faptul că nu a avut timp să îi cumpere iubitei sale niciun cadou și că, astfel, îi dedică victoria din partida de la Ovidiu! De asemenea, omul care a avut parade de senzație la această partidă a vorbit și despre lupta la titlu și a spus că cele 3 puncte obținute pe terenul Farului cântăresc enorm în această bătălie.

„Nu am început absolut deloc bine, nu am contat aproape deloc. Mă bucur că am dat acest gol pe final, e o victorie fantastică, contează foarte mult! Am crezut până la final, știam că dacă o să facem un joc defensiv bun o să reușim să câștigăm.

În seara aceasta am făcut un pas mic, dar foarte foarte important pentru câștigarea titlului. A fost bine în apărare și cu Chiri, Dawa și Siya. Ce nu au reușit ei să îndepărteze, am îndepărtat eu! Ieri a fost ziua iubitei mele, nu i-am luat cadou, așa că îi dedic această victorie!

Craiova vine după 2 victorii spectaculoase, noi la fel. Trebuie să continuăm șirul victoriilor și să facem un meci mare. Meciul cu Farul ne-a apropiat de titlu”, a spus Ștefan Târnovanu, conform sursei citate anterior.