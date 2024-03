Cui i-a dedicat Ștefan Târnovanu victoria din meciul cu Farul! Eroul FCSB-ului a fost sincer: „Nu i-am luat cadou!” - Antena Sport

Reclamă

„Nu am început absolut deloc bine, nu am contat aproape deloc. Mă bucur că am dat acest gol pe final, e o victorie fantastică, contează foarte mult! Am crezut până la final, știam că dacă o să facem un joc defensiv bun o să reușim să câștigăm.

În seara aceasta am făcut un pas mic, dar foarte foarte important pentru câștigarea titlului. A fost bine în apărare și cu Chiri, Dawa și Siya. Ce nu au reușit ei să îndepărteze, am îndepărtat eu! Ieri a fost ziua iubitei mele, nu i-am luat cadou, așa că îi dedic această victorie!

Reclamă

Craiova vine după 2 victorii spectaculoase, noi la fel. Trebuie să continuăm șirul victoriilor și să facem un meci mare. Meciul cu Farul ne-a apropiat de titlu”, a spus, la digisport.ro.

Lovitură pentru FCSB, după ce un titular s-a accidentat cu Farul

Lovitură pentru FCSB, după ce un titular s-a accidentat în derby-ul cu Farul. Siyabonga Ngezana „s-a rupt” în duelul cu campioana en-titre şi a fost înlocuit de Joyskim Dawa.

Farul a primit vizita celor de la FCSB, în etapa a doua a play-off-ului. Cu o victorie, roş-albaştrii îşi pot mări din nou avansul la şapte puncte în fruntea campionatului.

Reclamă 4 / 0/3

În minutul 53 al partidei de la Ovidiu, Siyabonga Ngezana a sprintat pentru a respinge un balon, moment în care a călcat strâmb şi s-a accidentat. Imediat după, fundaşul sud-african a primit îngrijiri medicale şi a cerut schimbare, deoarece nu a mai putut continua partida. Joyskim Dawa a fost trimis imediat la încălzire, iar Siyabonga Ngezana a fost din nou trimis în teren, pentru a acoperi defensiva până în momentul în care Dawa va fi gata de joc. Ngezana a fost însă aproape de a o „îngropa” pe FCSB. În minutul 56, fundaşul a fost aproape să-şi dea autogol. Fundaşul a deviat cu capul centrarea lui Damien Dussaut, însă Ştefan Târnovanu a fost pe poziţii şi şi-a salvat echipa in extremis. După aceast fază, fundaşul s-a prăbuşit pe gazon şi a fost schimbat imediat de Joyskim Dawa. În meciul cu Farul, sud-africanul a făcut pereche în defensiva FCSB-ului cu Vlad Chricheş, cel care a revenit în primul 11 după şapte luni. O eventuală accidentare gravă a lui Siyabonga Ngezana ar reprezenta o adevărată lovitură pentru roş-albaştri, chiar înaintea derby-ului din etapa următoare a play-off-ului Ligii 1, cu Universitatea Craiova. Fundaşul a fost titular incontestabil la FCSB, după accidentarea lui Vlad Chiricheş, de la finalul lunii august.

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...