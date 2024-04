Vladimir Screciu a fost tratat greșit și poate rata EURO 2024! Caz uluitor la Universitatea Craiova. Dezvăluiri și despre Mitriță - Antena Sport

Totodată, fostul președinte de la Universitatea Craiova a vorbit și despre accidentarea lui Alexandru Mitriță și a spus că acesta este incert și pentru duelul cu Rapid.

“Cu Mitriţă am vorbit aseară. Mi-a arătat o porţiune deasupra labei, un tendon la care are nişte probleme. Nu avea o siguranţă că va juca sau nu. Cred că rămâne incert şi pentru meciul cu Rapid.

Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, a spus Sorin Crâțu, la fanatik.ro.

Costel Gâlcă, mesaj ferm despre şansele lui Alexandru Mitriţă de a merge la EURO 2024

Costel Gâlcă a transmis un mesaj ferm despre şansele lui Alexandru Mitriţă de a merge la EURO 2024. Antrenorul Universităţii Craiova a declarat că echipa naţională are nevoie de un jucător ca mijlocaşul oltenilor.

Alexandru Mitriţă traversează un sezon de vis la Universitatea Craiova, reuşind să marcheze 13 goluri şi să ofere 11 pase decisive, în cele 35 de meciuri jucate, în toate competiţiile. Costel Gâlcă a fost întrebat despre şansele ca Alexandru Mitriţă să fie convocat de Edi Iordănescu la Campionatul European din vară, dată fiind accidentarea suferită de Olimpiu Moruţan. Tehnicianul Universităţii Craiova a dat răspunsul imediat şi a declarat că mijlocaşul său reprezintă clar o soluţie pentru echipa naţională, în cazul în care îşi va reveni cât mai repede din accidentarea suferită după meciul cu Farul. „(N.r. Are Alexandru Mitriţă şanse să fie la EURO) Cu siguranţă, dacă se recuperează cât mai repede, să prindă meciuri. A demonstrat că are calitate şi în tot ceea ce a făcut până acum în fotbal. România are un jucător ca el”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

