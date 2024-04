"România are nevoie de un jucător ca el!" Costel Gâlcă, mesaj ferm despre şansele lui Alexandru Mitriţă de a merge la EURO 2024 - Antena Sport

„România are nevoie de un jucător ca el!” Costel Gâlcă, mesaj ferm despre şansele lui Alexandru Mitriţă de a merge la EURO 2024

„(N.r. Are Alexandru Mitriţă şanse să fie la EURO) Cu siguranţă, dacă se recuperează cât mai repede, să prindă meciuri. A demonstrat că are calitate şi în tot ceea ce a făcut până acum în fotbal. România are un jucător ca el”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

Alexandru Mitriţă a fost convocat la echipa naţională, ultima dată, în iunie 2022, pentru partidele „tricolorilor” cu Muntenegru, Bosnia şi Finlanda. În total, mijlocaşul de 29 de ani a bifat 18 partide la echipa naţională, reuşind să marcheze trei goluri, ultimul în partida cu Armenia, din noiembrie 2021, din preliminariile Cupei Mondiale 2022.

Cum i s-au mărit şansele lui Alexandru Mitriţă să fie convocat la EURO 2024, după accidentarea lui Olimpiu Moruţan

Raul Rusescu este de părere că lui Alexandru Mitriţă i s-au mărit şansele să fie convocat la EURO 2024, după accidentarea lui Olimpiu Moruţan. Acesta consideră că mijlocaşul Universităţii Craiova poate fi în lotul „tricolorilor”, deşi nu evoluează pe acelaşi post cu Olimpiu Moruţan.

„Îmi pare rău pentru Moruțan, sper să se facă bine și să treacă peste acest moment. La ultima acțiune a naționalei, Moruțan a arătat foarte bine. Apoi, în Turcia, a oferit assist-uri, pase foarte bune și era apreciat acolo. Îmi pare foarte rău pentru el, sper să treacă cât mai repede peste această accidentare.

A fost o fază banală. A vrut să lovească mingea din săritură, probabil atunci a simțit ceva… Se poate întâmpla, nu ai ce să faci. Era un jucător în formă, bun, era sigur la Euro.

Evident că Edward Iordănescu este foarte supărat. Moruțan a fost un jucător pe care s-a bazat în preliminarii. Nu este ușor nici pentru selecționer, nici pentru jucător. Cred că i se deschide ușa lui Alexandru Mitriță la națională. Nu este același post cu Moruțan, dar se poate jongla în atac. Nu știu dacă Edward Iordănescu se gândește la el acum, dar cred că este vederile staff-ului. Are șanse foarte mari să fie selecționat în aceste condiții”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

