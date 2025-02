"Vreau să devenim un Ajax din Europa de Est!" Gelu Sulugiuc, noul acţonar de la Dinamo, are planuri mari: "Eu i-am contactat" - Antena Sport

Gelu Sulugiuc este noul acţionar de la Dinamo! Fost jurnalist la publicaţii precum Reuters şi Bloomberg, el este în prezent stabilit în Danemarca şi co-fondator al Financial News System, un sistem bazat pe inteligenţă artificială care oferă informaţii din domeniul financiar, pe care l-a vândut după trei ani.

Sulugiuc a cumpărat 5% din acţiunile deţinute de compania Red&White, companie care deţine 80% din acţiunile celor de la Dinamo. Potrivit fanatik.ro, el are şi opţiunea de a creşte pachetul de acţiuni, la 10%.

Gelu Sulugiuc, după ce a cumpărat 5% din acţiunile lui Dinamo: „Sunt sigur că vom câştiga campionatul în viitor”

Potrivit zf.ro, Sulugiuc a cumpărat cele 5 procente printr-o injecţie de capital de 1-1,5 milioane de euro. Acum, noul acţionar al „câinilor” are planuri mari cu formaţia din Ştefan cel Mare.

Sulugiuc a declarat că vrea ca Dinamo să devină un club care să crească jucători şi să devină „un Ajax din Europa de Est”, iar noul acţionar este convins că titlul se va întoarce în Ştefan cel Mare în viitorul apropiat.

„Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat. Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White.