Zeljko Kopic a dezvăluit "secretul" din spatele victoriei lui Dinamo cu Hermannstadt. "Ştiam că nu putem să-i batem aşa!" - Antena Sport

Reclamă

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat cele trei puncte pentru că am jucat spectaculos, noi am controlat partea defensiva. Ca să meriți toate cele trei puncte trebuie să ai o mentalitate puternică și sunt mulțumit de jucătorii mei și îi felicit.

Unii jucători sunt obosiți, unii dintre ei nu au făcut pregătirea cu noi, dar cu atitudinea asta și cu fanii în spate a fost incredibil să lupți.

Reclamă

Orice joc este important, dar în aceste circumstanțe a fost foarte important să câștigăm. Hermannstadt este o echipă foarte bună, puternică și rapidă. Știam că nu putem să îi batem dacă controlam ofensiva, de aceea am pus trei atacanți. Prima idee a fost să le dăm posesia și să înscriem pe contraatac. Au fost foarte buni și am realizat că este o echipă bună”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

Răzvan Patriche a rămas cu picioarele pe pământ, după ce Dinamo a învins-o pe Hermannstadt

Răzvan Patriche a rămas cu picioarele pe pământ, după ce Dinamo a învins-o la limită pe Hermannstadt, cu scorul de 1-0. Căpitanul „câinilor” a declarat că victoria obţinută a fost una extrem de importantă, mărturisind însă că el şi coechipierii săi mai az mult de muncit până la atingerea obiectivelor.

„O victorie foarte importantă, dar mai avem mult de muncă. Am întâlnit un adversar bun, de multe ori ne-a dominat, dar ne-am apărat bine.

Reclamă 4 / 0/3

Am reuşit să înscriem şi după am făcut puţin pasul înapoi să ţinem de rezultat. Aşa vom aduce puncte în continuare, prin muncă şi dăruire. Din păcate pentru ei şi din fericire pentru noi, au fost mai importante punctele pentru noi. Ajut atât timp cât este nevoie de mine. În primul rând, este alt grup, jucători cu altă calitate, experienţă, asta s-a văzut. Aşa se câştigă meciurile. Nu ne interesează de celelate echipe, ţine de noi, de ce vom face noi în teren. Jucăm cu o contra-candidată, mergem la Iaşi să câştigăm, toate meciurile le vom juca la victorie. Aceste victorii ne-au adus un moral bun, am câştigat, asta e cel mai important. Azi poate n-am jucat aşa bine, dar nouă ne trebuie puncte, asta e important”, a declarat Răzvan Patriche, conform digisport.ro.

Cine va câştiga Marele Premiu al Bahrainului? Max Vertappen Charles Leclerc Sergio Perez Lewis Hamilton Carlos Sainz Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...