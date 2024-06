Zeljko Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un jucător din Liga 1! „Câinii”, în luptă cu Rapid: „Am pus lupa pe el!” - Antena Sport

Zeljko Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un jucător din Liga 1 Zeljko Kopic, în timpul meciului Dinamo - FC Hermannstadt / Profimedia Zeljko Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un jucător din Liga 1. „Câinii” se luptă cu rivala Rapid pentru transferul lui Mino Sota, mijlocaș care s-a despărțit în această vară de Hermannstadt. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Zeljko Kopic a oferit declarații despre situația de la Dinamo. Acesta a transmis că se vor mai realiza transferuri la formația din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un jucător din Liga 1 Antrenorul lui Dinamo a oferit declarații și despre Răzvan Patriche. Căpitanul „câinilor” și-a prelungit contractul în Ștefan cel Mare, iar Kopic s-a declarat bucuros pentru acest fapt, dorindu-l în continuare pe veteranul de 38 de ani în echipa sa. „Sunt mulţumit de lotul pe care îl am, dar desigur că încercăm să facem echipa mai puternică pe anumite poziţii. Lucrăm împreună. Avem un departament de scouting. Vorbesc cu domnul Nicolescu şi conducerea îmi urmează ideile. n acest moment avem un mix de jucători cu calitate şi experienţă şi tineri cu mult potenţial. Ne uităm în fiecare compartiment să avem încă o opţiune. Vreau un lot competitiv în care fiecare să lupte pentru postul său. Reclamă

Asta a fost foarte important pentru mine. Să fim sinceri, Patriche are 38 de ani, nu mai are potenţial pentru a fi vândut. Însă în aceste 6-7 luni am văzut câtă dorinţă şi câtă energie are, atât pe teren, cât şi în afara lui, cât de implicat a fost în toate momentele dificile. Pentru mine este unul dintre jucătorii pe care vreau să îi văd aici. Nu contează dacă va juca meci de meci, sau doar o parte din ele, dar pentru mine a fost foarte important să stea cu noi pentru un nou an. Sunt foarte fericit şi satisfăcut că echipa şi căpitanul s-au înţeles şi au semnat prelungirea cu încă un an.

Mino Sota e un mijlocaş despre care cred că are calitate, pune mult efort în joc. Din punctul meu de vedere a fost o parte importantă a celor de la Hermannstadt. Este unul dintre jucătorii pe care am pus lupa, dar nu am luat deocamdată nicio decizie”, a declarat Zeljko Kopic, conform orangesport.ro.

Dinamo se luptă cu Rapid pentru transferul unui jucător din Liga 1

Dinamo se luptă cu Rapid pentru transferul unui jucător din Liga 1. „Câinii” nu se opresc şi vor în continuare să se întărească pentru sezonul viitor de Liga 1.

Dinamo a oficializat deja şase transferuri, în această vară. Adrian Caragea, Cătălin Cîrjan, Răzvan Paşcalău, Alexandru Roşca, Raul Opruţ şi Kennedy Boateng au semnat cu formaţia din Ştefan cel Mare. Dinamo îl are pe lista de transferuri şi pe Mino Sota, notează iamsport.ro. Mijlocaşul s-a despărţit în această vară de Hermannstadt şi a rămas liber de contract. Acesta a fost jucător de bază la formaţia din Sibiu, în sezonul precedent. Mino Sota nu este singurul jucător aflat pe lista lui Dinamo. Zeljko Kopic caută în continuare soluţii pentru a-şi întări echipa, în vederea sezonului viitor. Şi Rapid îl are pe listă pe Mino Sota. Până acum, giuleştenii au efectuat un singur transfer, Luka Gojkovic fiind prezentat oficial. De asemenea, Rapid l-a transferat definitiv şi pe Jakub Hromada, cel care a fost iniţial împrumutat în iarnă de la Slavia Praga.