Zeljko Kopic, după Dinamo - Gloria Buzău 4-1: "M-am temut"! Avertisment pentru jucători: "Trebuie să lucrăm la asta" - Antena Sport

Zeljko Kopic a recunoscut, după Dinamo – Gloria Buzău 4-1, că s-a temut după ce Dinamo a primit gol în startul reprizei secunde.

Antrenorul „câinilor” a precizat că va lucra alături de jucătorii săi pentru a remedia problemele din apărare. Kennedy Boateng şi-a dat autogol în minutul 53 al meciului cu Gloria Buzău.

Zeljko Kopic, după Dinamo – Gloria Buzău 4-1: „M-am temut”! Avertisment pentru jucători: „Trebuie să lucrăm la asta”

„(n.r: Al doilea meci la rând cu 4 goluri marcate) Sunt fericit pentru ce am realizat împreună cu jucătorii. Prima repriză a fost foarte bună, am marcat două goluri. În începutul reprizei a doua am avut ceva probleme, au forţat ei. Am suferit, am luat gol, dar după aceea, în final, am marcat alte 2 goluri şi am reuşit să câştigăm.

Sunt o echipă bună, foarte bună (n.r: Gloria Buzău), fireşte că m-am temut după golul lor, am fost un pic îngrijorat. Până la urmă am scos-o la capăt.

(n.r.: despre relaxarea jucătorilor) Nu poţi să fii relaxat împotriva niciunui adversar. Trebuie să lucrăm la asta, să fim cât se poate de concentraţi pe parcursul celor 90 de minute sau mai mult, atât cât jucăm. Trebuie să avem energie şi, câteodată, trebuie să şi suferi şi să revii.