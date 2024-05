Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu CSA Steaua: "Nu am rămas pentru bani!" Anunţ despre dreptul de promovare - Antena Sport

Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu CSA Steaua Daniel Opriţa, în timpul unui meci al celor de la CSA Steaua/ Hepta Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu CSA Steaua. Antrenorul şi-a prelungit înţelegerea pe încă două sezoane, mărturisind că nu banii l-au convins să continue la formaţia din Ghencea, ci condiţiile excelente de la echipă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Contractul lui Daniel Opriţa expira în această vară, însă antrenorul, care îi pregăteşte pe „militari” din iulie 2019, va rămâne în Ghencea până în 2026. Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu CSA Steaua Daniel Opriţa s-a declarat foarte bucuros de faptul că va continua ceea ce a început la CSA Steaua. Antrenorul a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte, mai bune din punct de vedere financiar, pentru a continua alături de „militari”. În privinţa dreptului de promovare, Opriţa speră ca lucrurile să se rezolve în sezonul viitor, pentru ca CSA Steaua să se poată lupta pentru un loc în Liga 1. „Sunt bucuros că s-a realizat. Sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de cinci ani, e foarte greu să te desparți, mai ales că am fost respectat și de suporteri, și de conducere, și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte greu să mă despart. E un club la care sunt mulți care își doresc să ajungă, chiar dacă în momentul ăsta există problema cu dreptul de promovare, dar, după discuțiile din ultimele zile, mi s-a spus că se încearcă să se rezolve și problema asta cât mai curând. Eu sper să se reușească, până la urmă. Reclamă

Nu am intrat în discuții (n.r – cu alte cluburi). S-a discutat de sume. Dacă cineva va spune că am ales să rămân la Steaua pentru bani – deși aici e stabilitate și sunt condiții foarte bune – echipele cu care am discutat mi-au oferit mai mult decât aici. Să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu! E un loc unde mă simt bine, unde sunt lăsat să-mi fac treaba. Aici, singura problemă este cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul la promovare”, a declarat Daniel Opriţa, pentru Steaua TV.

CSA Steaua a anunţat primul transfer pentru noul sezon din Liga 2

CSA Steaua a început „revoluţia” din lot şi tocmai a anunţat primul transfer pentru noul sezon din Liga 2. „Militarii” au adus un fundaş central în vârstă de 27 de ani, care tocmai retrogradase cu Unirea Dej în liga a 3-a.

”Mihai Kereki, primul transfer pentru noul sezon! Formația roș-albastră a perfectat azi primul transfer pentru sezonul 2024-2025 al Ligii a II-a: Mihai Kereki. În vârstă de 27 de ani, Mihai joacă în poziția de fundaș central, are 1,91 m înălțime.

A venit în Ghencea de la Unirea Dej, formație pentru care a evoluat în 20 de partide în sezonul recent încheiat. Steaua București se va reuni pe 17 iunie pentru a pregăti participarea în sezonul 2024-2025. Mult succes în Ghencea, Mihai!”, au anunţat cei de la CSA Steaua pe contul oficial de Facebook.

