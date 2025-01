Gigi Neţoiu a spus totul despre ajutorul pe care îl primeşte de la Victor Piţurcă în proiectul de la Voluntari - Antena Sport

Victor Piţurcă, în timpul unui antrenament - Profimedia Images Gigi Neţoiu a dezvăluit că Florin Marin este cel care va fi responsabil cu rezultatele de la Voluntari, în noul proiect important din fotbalul românesc. Omul de afaceri a spus totul şi despre rolul pe care îl are Victor Piţurcă la clubul ilfovean. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar dacă nu deţine o funcţie oficială, fostul selecţioner îl ajută cu multe sfaturi pe prietenul său Neţoiu, pentru a-şi îndeplini obiectul din acest sezon, promovarea în Liga 1. Gigi Neţoiu: „Victor Pițurcă nu are nicio implicare. Mă consult cu el” „Victor Pițurcă este prietenul meu și partenerul meu în afaceri. Mă consult foarte mult cu el, vreau să știu și părerea lui despre ceea ce spune domnul Florin Marin. Dar, Victor Pițurcă nu are nicio implicare. E prietenul meu și are o experiență foarte mare. E normal să mă consult și cu el. Cam așa e colaborarea”, a spus Neţoiu, citat de prosport.ro. Gigi Neţoiu: „Florin Marin e responsabul cu rezultatele” După plecarea lui Ovidiu Burcă, s-a vorbit insistent despre posibila venire la Voluntari a lui Dorinel Munteanu, antrenorul care s-a despărţit de Oţelul. Totuşi, Neţoiu a infirmat orice negocieri: Florin Marin va fi cel care va conduce echipa, alături de secunzii Sendi Popovici şi Radu Stroe. Reclamă

„Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin. Ovidiu m-a sunat ieri şi mi-a spus `nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite şi nu vreau să ne certăm`. Eu i-a spus că îi respect opţiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe. Rămâne să îşi aleagă un preparator fizic. Eu nu am vorbit cu Dorinel Munteanu de 3 ani de zile. Nu ştiu situaţia lui”, a spus Gigi Neţoiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Gigi Neţoiu a anunţat că obiectivul echipei sale este promovarea directă în Liga 1. Voluntari e pe locul 4, la un punct de locul 3 ocupat de CSM Reşiţa, în contextul în care Steaua (locul 2) nu are drept de promovare.