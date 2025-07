Cum e afectată Sepsi de retrogradarea în Liga a 2-a! Laszlo Dioszegi: "E mai greu, mult mai greu!" - Antena Sport

Hadnagy a motivat decizia lui Dioszegi și a transmis faptul că o tăiere a salariilor este normală, având în vedere eșalonul în care echipa sa va evolua, în stagiunea viitoare.

Attila Hadnagy a dezvăluit și că majoritatea jucătorilor au fost de acord cu modificarea salariului. Totuși, oficialul a anunțat că fotbaliștii care nu vor accepta tăierile vor pleca de la echipă.

„Suntem în Liga 2, bugetul este altfel. Trebuie să ne strângem, să mai lăsăm din salariu, ce a fost în Liga 1 și să luptăm. Toți am fost acolo când am retrogradat și, cei care am rămas aici, trebuie să fim și cu sufletul alături de echipă, nu numai pentru bani. Toți suntem vinovați.

Dacă am fost acolo, în Liga 1, ne-am bucurat pentru cupe și Europa când am jucat, trebuie să fim și acum, la greu. Trebuie să mai lăsăm din salarii pentru că suntem în Liga 2, trebuie să ajutăm și clubul.

Clar că au fost reduceri salariale. Majoritatea au înțeles. Cei care nu au înțeles, ne-am înțeles cu ei să plece, am luat și ei ceva după ei. Cine nu acceptă așa ceva, înseamnă că nu vrea să rămână lângă noi. Cine e acum la echipă, a înțeles. Cine nu o să înțeleagă, n-o să mai rămână.

Pot să zic comparativ cu perioada în care am jucat eu în Liga 2. Sunt salarii mari! În Liga 2 se plătesc salarii bune, deci nu cred că se plâng jucătorii că n-au salarii bune în Liga 2. Zic că sunt salarii bune sau spre foarte bune. Sunt jucători care chiar sunt plătiți regește”, a spus Attila Hadnagy, citat de sport.ro.