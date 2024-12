Neymar a marcat la revenirea în tricoul lui Al Hilal! Starul brazilian, doar al doilea gol pentru formaţia din Arabia Saudită - Antena Sport

După 6 etape disputate în Liga Campionilor Asiei, Al Hilal este deja calificată în optimi, fiind pe primul loc, cu 16 puncte, la egalitate cu Al Ahli, echipa de pe locul secund.

Neymar, întristat de modul în care a fost tratat la PSG: „Relaţia nu s-a mai bazat pe respect”

La aproape un an şi jumătate de la despărţire, Neymar a vorbit fără perdea despre modul în care a fost tratat la PSG. Brazilianul este de părere că fanii parizieni au întrecut măsura cu insultele şi îi acuză că acelaşi lucru l-au făcut şi cu Lionel Messi. Argentinianul a stat doar două sezoane pe Parc des Princes:

„Am decis să plec de la PSG şi a venit această ofertă de la Al Hilal. Nu mai eram fericit la PSG. Clubul şi antrenorul nu se mai bazau pe mine. Ei au discutat acest lucru cu mine, aşa că a trebuit să iau o decizie şi mi-a plăcut oferta de la Al Hilal.

Am avut ocazia de a cunoaşte clubul, cultura locală şi campionatul. Am fost surprins de modul în care am fost primit şi de bunătatea fanilor. Campionatul se dezvoltă, la fel şi echipa noastră. Sunt sigur că am luat decizia corectă de a veni aici.

Primul an la PSG a fost grozav. Am fost primit foarte bine de francezi. Ultimii 2-3 ani nu au mai fost la fel. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Messi. Nu a fost corect, deoarece am dat totul pe teren. Nu ţin ranchiună, dar am fost întristat de modul în care fanii m-au tratat, mai ales când au venit la mine acasă şi m-au insultat. Au mers prea departe.

Relaţia nu s-a mai bazat pe respect, cu toate că i-am respectat mereu. A fost o situaţie foarte complicată. M-a întristat modul în care am fost tratat, dar până la urmă s-a terminat”, a declarat Neymar, potrivit mundodeportivo.com.