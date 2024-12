"Au mers prea departe!" Neymar a spus totul despre modul în care a fost tratat la PSG: "Asta s-a întâmplat şi cu Messi" - Antena Sport

Neymar s-a despărţit de PSG în vara anului 2023, atunci când Al Hilal a plătit 90 de milioane de euro pentru transferul său de la formaţia din Ligue 1. Ajuns la Paris în 2017, atunci când PSG plătea 222 de milioane de euro Barcelonei, sumă record pentru un transfer, Neymar nu a devenit niciodată idolul de pe Parc des Princes aşa cum s-ar fi aşteptat.

Relaţia dintre starul brazilian şi fanii parizieni s-a răcit rapid. Cu timpul, nici conducerea lui PSG nu mai credea în Neymar, iar fostul star al Barcelonei a ajuns la concluzia că este timpul să părăsească echipa.

Neymar, întristat de modul în care a fost tratat la PSG: „Relaţia nu s-a mai bazat pe respect”

La aproape un an şi jumătate de la despărţire, Neymar a vorbit fără perdea despre modul în care a fost tratat la PSG. Brazilianul este de părere că fanii parizieni au întrecut măsura cu insultele şi îi acuză că acelaşi lucru l-au făcut şi cu Lionel Messi. Argentinianul a stat doar două sezoane pe Parc des Princes:

„Am decis să plec de la PSG şi a venit această ofertă de la Al Hilal. Nu mai eram fericit la PSG. Clubul şi antrenorul nu se mai bazau pe mine. Ei au discutat acest lucru cu mine, aşa că a trebuit să iau o decizie şi mi-a plăcut oferta de la Al Hilal.

Am avut ocazia de a cunoaşte clubul, cultura locală şi campionatul. Am fost surprins de modul în care am fost primit şi de bunătatea fanilor. Campionatul se dezvoltă, la fel şi echipa noastră. Sunt sigur că am luat decizia corectă de a veni aici.