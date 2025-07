"Am fi dat ceva emoţii". Antrenorul lui Inter d'Escaldes nu s-a ferit să îşi laude echipa după meciul cu FCSB - Antena Sport

Prima ocazie a meciului ne-a aparținut. FCSB e o echipă bună care ne-a pedepsit după aceea, dar în repriza secundă și noi am jucat mai bine. Am încercat să punem presiune, pentru că atunci când te retragi automat primești gol de la o echipă precum FCSB.

“ Și noi citim presa, așa că ne-am informat referitor la ce s-a vorbit despre noi înainte de meci, dar noi am avut un sezon foarte bun, am avut evoluții foarte bune și în Europa, așa că eu consider că fotbalul din Andorra este în creștere.

Ortiz este de părere că dacă nu ar fi fost anulat al doilea gol al formației sale, FCSB ar fi avut emoții în partida din manșa secundă.

“De când există arbitrajul video m-am învățat să nu mă bucur înainte pentru că orice se poate întâmpla. Dar sunt sigur că dacă am fi reușit să ducem scorul la 3-2 am fi dat ceva emoții adversarilor în perspectiva returului. În retur o să jucăm așa cum am făcut-o și până acum. O să încercăm să remediem ce am greșit și poate o să facem o impresie mai bună“, a explicat Felip Ortiz.

Rezumatul partidei FCSB – Inter d’Escaldes 3-1