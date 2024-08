"Au făcut lucrurile dificile pentru noi" Elias Charalambous, după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Micile detalii fac diferenţa" - Antena Sport

Partida s-a jucat în Ghencea, acolo unde gazonul nu a fost în cea mai bună stare. Edjouma a acuzat starea proastă a suprafeţei de joc, dar a recunoscut că diferenţa s-a văzut şi în ceea ce priveşte experienţa celor două echipe în cupele europene:

„Nu am început jocul bine. Cred că am arătat o altă față în repriza a doua, dar, din nefericire, am reacționat foarte târziu. Este o experiență pentru meciurile următoare. Dacă pot da gol, e bine, dar important este ce ofer eu echipei pe teren. Astăzi am făcut un meci bun, dar, din nefericire, am pierdut. S-a văzut lipsa de experiență, ei au avut mai multă personalitate, sunt obișnuiți să joace în cupele europene în fiecare an.

Nu știu, poate gazonul a fost de vină, a fost o problemă. Nu am putut construi foarte bine, mingea sărea ciudat.

Trebuie să dai tot ce ai, nu putem vorbi despre arbitraj. La acest nivel, trebuie să te lupți pentru mingi, să îți folosești mâinile, corpul, tot ce poți.

Dacă vom juca în următorul meci așa cum am jucat în repriza a doua, atunci ne vom califica. Va fi bine dacă ne calificăm în Europa League. Acum trebuie să ne focusăm pe asta”, a declarat Malcom Edjouma, potrivit sport.ro.