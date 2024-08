"Poate asta a fost de vină" Malcom Edjouma a identificat marile probleme din FCSB - Sparta Praga: "S-a văzut asta" - Antena Sport

Malcom Edjouma a identificat marile probleme din FCSB – Sparta Praga. Campioana României a fost eliminată din turul 3 preliminar UEFA Champions League de cehii de la Sparta Praga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oaspeţii au condus cu 3-0 la pauză, dar au obţinut calificarea cu mari emoţii, după ce duelul s-a încheiat 3-2 pentru cehi.

„Poate asta a fost de vină” Malcom Edjouma a identificat marile probleme din FCSB – Sparta Praga: „S-a văzut asta”

Partida s-a jucat în Ghencea, acolo unde gazonul nu a fost în cea mai bună stare. Edjouma a acuzat starea proastă a suprafeţei de joc, dar a recunoscut că diferenţa s-a văzut şi în ceea ce priveşte experienţa celor două echipe în cupele europene:

„Nu am început jocul bine. Cred că am arătat o altă față în repriza a doua, dar, din nefericire, am reacționat foarte târziu. Este o experiență pentru meciurile următoare. Dacă pot da gol, e bine, dar important este ce ofer eu echipei pe teren. Astăzi am făcut un meci bun, dar, din nefericire, am pierdut. S-a văzut lipsa de experiență, ei au avut mai multă personalitate, sunt obișnuiți să joace în cupele europene în fiecare an.

Nu știu, poate gazonul a fost de vină, a fost o problemă. Nu am putut construi foarte bine, mingea sărea ciudat.