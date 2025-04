Bayern a întrerupt seria fabuloasă din Champions League, după eşecul cu Inter. Reacţia lui Vincent Kompany: "Suntem doar la pauză" - Antena Sport

Bayern a atins o bornă negativă, după eşecul suferit cu Inter, scor 1-2, în manşa tur a sferturilor Champions League. Bavarezii au suferit prima înfrângere pe teren propriu în competiţia europeană, după patru ani.

Bayern a întrerupt seria fabuloasă din Champions League, după înfrângerea cu Inter. Bavarezii erau neînvinşi pe teren propriu în Champions League de nu mai puţin de 1463 de zile.

Bayern a întrerupt seria fabuloasă din Champions League, după eşecul cu Inter

Ultima dată când Bayern pierdea acasă în Champions League se întâmpla în sezonul 2020-2021. La momentul respectiv, bavarezii erau învinşi de PSG în sferturile competiţiei, scor 1-2.

În ciuda eşecului, Vincent Kompany s-a declaat încrezător în şansele echipei sale de calificare în semifinalele Champions League.

„În prima repriză am avut ocazii să marcăm, două sau trei, poate chiar mai multe. Am fost periculoși, am jucat curajos și este păcat că am încasat acel gol la final”, a declarat Kompany la finalul jocului. „Vom avea ocazii la Milano, acesta este sentimentul nostru”, a adăugat el.