Ce promisiune a făcut Khvicha Kvaratskhelia, înainte de finala Champions League, PSG - Inter - Antena Sport

(S-a schimbat ceva la grup) Nu, e aceeali simbioză încă din prima zi. Am propriul meu stil, sunt acelaşi om. Am o echipă excepţională, am încercat să-i ajută pe jucători să se îmbunătăţească individual sau colectiv, dar nu am schimbat nimic.

Sunt cu zece ani mai în vârstă faţă de ultima mea finală, încerc să mă bucur de asta. Vreau să transmit echipei ce oportunitate e să joci o finală de Champions League, să faci istorie, să faci ce nimeni nu a mai făcut. Suntem pregătiţi, fără niciun dubiu”, a declarat Luis Enrique, conform lequipe.fr.