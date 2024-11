Cifre impresionante pentru Barcelona după ce a învins-o pe Steaua Roșie cu 5-2! Catalanii au doborât recordul după 74 de ani - Antena Sport

Cu acest rezultat, echipa lui Hansi Flick a obținut a treia victorie consecutivă în competiție și acumulează nouă puncte, după ce în prima rundă a cedat cu 1-2 în fața lui AS Monaco.

Recordul precedent era de 54 de goluri, stabilit în sezonul 1950/1951, tot după 16 etape, conform OptaJose.

1. Liverpool – 12 puncte

2. Sporting Lisabona – 10 puncte

3. Monaco – 10 puncte

4. Brest – 10 puncte

5. Inter – 10 puncte

6. Barcelona – 9 puncte

7. Borussia Dortmund – 9 puncte

8. Aston Villa – 9 puncte

9. Atalanta – 8 puncte

10. Manchester City – 7 puncte

11. Juventus – 7 puncte

12. Arsenal – 7 puncte

13. Bayer Leverkusen – 7 puncte

14. Lille – 7 puncte

15. Celtic – 7 puncte

16. Dinamo Zagreb – 7 puncte

17. Bayern – 6 puncte

18. Real Madrid – 6 puncte

19. Benfica – 6 puncte

20. AC Milan – 6 puncte

21. Feyenoord – 6 puncte

22. Club Brugge – 6 puncte

23. Atletico Madrid – 6 puncte

25. PSV – 5 puncte

26. Sparta Praga – 4 puncte

27. Stuttgart – 4 puncte

28. Şahtior – 4 puncte

29. Girona – 3 puncte

30. Salzburg – 3 puncte

31. Bologna – 1 punct

32. Leipzig – 0 puncte

33. Sturm Graz – 0 puncte

34. Young Boys – 0 puncte

35. Steaua Roşie – 0 puncte

36. Slovan Bratislava – 0 puncte

Hansi Flick, cuvinte de laudă pentru elevii săi după ce au învins-o pe Steaua Roșie Hansi Flick s-a declarat mulțumit de evoluția ofensivă a echipei sale, mai ales având în vedere prezența numeroșilor jucători tineri în primul 11.

”În acest moment nu este ușor să ne antrenăm mult și să avem multe meciuri. Lucrăm foarte bine și jucăm un fotbal foarte bun. Ceea ce îmi place cel mai mult este că echipa iese mereu pe teren pentru a lupta și a da tot ce au mai bun și se vede asta în rezultate.

Lewandowski are 99 de goluri în Liga Campionilor, da, îl am sub control. L-am schimbat chiar înainte de al 100-lea gol, îmi pare rău pentru el. A marcat două goluri foarte importante pentru echipă. Avem o echipă foarte tânără și sunt fericit că lucrurile merg bine.

Kounde este un exemplu foarte bun pentru echipă. Toți jucătorii sunt implicați peste tot pe teren. Jules este un adevărat profesionist, el este foarte implicat în tot ceea ce îi spunem. Apreciez foarte mult rolul său în echipă și modul în care lucrează”, a declarat Hansi Flick la finalul partidei, citat de Marca.