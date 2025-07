Gigi Becali a anunțat echipa de start de la Inter d'Escaldes - FCSB: "Trebuie să formăm un prim 11 de bază" - Antena Sport

“ O să jucăm cu fundașii noștri. Am vrut să fac două echipe și mi-am dat seamă că mă înșel. Trebuie să formăm un prim 11 de bază, cu care să atacăm toate competițiile.

Becali a transmis că va încerca să formeze un prim 11 de bază și a transmis care vor fi momentele în care va încerca să odihnească din titulari. În plus, patronul campioanei a declarat că a abordat o tactică greșită atunci când și-a dorit să alcătuiască două echipe de bază diferite.

Pe alocuri, când o să jucăm cu echipe mari, o să mai odihnim, dar 11-le trebuie să fie cu Ngezana, Popescu, Crețu și Radunovic. De ce?

Învăț și eu fotbalul. Nu am avut benzile. Nu am avut Crețu și Radunovic, a fost greu să marcăm gol, că nu urcau benzile. În centru vor juca Chiricheș și Șut. Noi nu vom mai schimba, să jucăm cu trei (n.r. – mijlocași). Vom juca doar cu doi. Așa am avut noi valoare, cu doi închizători.

Chiricheș, Șut. Pe urmă Cisotti, Olaru, Politic și în atac va juca Tănase“, a declarat latifundiarul din Pipera, potrivit fanatik.ro.