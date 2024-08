Gigi Becali a numit jucătorul de la care are aşteptări în FCSB - Sparta Praga: "Am vorbit cu Pintilii" - Antena Sport

Gigi Becali a numit jucătorul de la care are aşteptări în FCSB – Sparta Praga: „Am vorbit cu Pintilii”

Gigi Becali a numit jucătorul de la care are aşteptări în FCSB – Sparta Praga. Campioana României joacă manşa secundă din turul 3 preliminar Champions League de la 21:30. Meciul va fi transmis LIVE TEXT pe AS.ro. După 1-1 în Cehia, Gigi Becali s-a arătat extrem de încrezător înaintea returului şi este convins că echipa sa va obţine calificarea în play-off-ul competiţiei. Gigi Becali a numit jucătorul de la care are aşteptări în FCSB – Sparta Praga: „Am vorbit cu Pintilii" Gigi Becali a dezvăluit că a avut o discuţie cu Mihai Pintilii înaintea returului din Ghencea, iar fostul mijlocaş al echipei, care se află în staff-ul lui Elias Charalambous, se aşteaptă ca Marius Ştefănescu să iasă la rampă: „Am vorbit cu Pintilii şi a zis 'eu cred că e momentul ca Ştefănescu să iasă la rampă'", a declarat Gigi Becali, la digisport.ro. De asemenea, patronul celor de la FCSB a declarat că Sparta Praga nu îl sperie şi că Maccabi Tel Aviv, echipa pe care FCSB a întâlnit-o în turul 2 preliminar, era mai bună decât campioana Cehiei:

„La ce am văzut, este o echipă care nu a intrat în careul nostru. Cum să ne bată dacă nu au intrat în careu? Eu asta am văzut. Şi nici joc combinativ, nici posesie. Maccabi avea calitate, posesie, dar nu i-am lăsat noi. Părerea mea, ca talent, ca jucători valoroşi, Sparta e mai slabă. Ei nu combină nimic. Eu nu am văzut niciun fel de încercare. Poate doar jucătorul de culoare, dar nu îl lasă Creţu”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului pentru returul cu Sparta Praga. Cu câteva ore înaintea orei de start a manşei secunde din turul 3 preliminar UEFA Champions League, patronul campioanei României a confirmat cei 11 jucători care vor începe duelul cu campioana Cehiei.

Gigi Becali a dezvăluit că s-a consultat cu Mihai Stoica şi Mihai Pintilii înaintea meciului şi a subliniat faptul că face echipa, dar nu o dictează. Astfel, el a acceptat ideea de a nu juca cu David Miculescu şi Daniel Popa în acelaşi timp pentru a mai avea o schimbare în atac pe final de partidă.

De asemenea, patronul celor de la FCSB are mare încredere în echipa sa şi spune că Sparta Praga nu îl sperie. Becali a comparat echipa din Cehia cu rivalele din Liga 1 şi a recunoscut că se teme mai mult de meciurile din campionatul intern „Da, asta e echipa. Jucăm acasă. O să fie calvar în Ghencea. Normal trebuie să dăm gol repede, să ne facem jocul uşor. Aşa văd eu jocul. Sunt o echipă valoroasă, dar dacă jucam cu CFR Cluj nu aveam curajul ăsta, nici cu Craiova, nici cu Rapid. Ca atare, jucăm acasă, cu o echipă care e sub valoarea CFR-ului, Rapidului şi Craiovei. Ei au spus că dacă jucăm şi cu Miculescu şi cu Popa nu mai avem schimbare de atacant pe final. M-au convins cu asta, normal. Eu fac echipa, dar nu o dictez. Mă consult şi cu Meme, şi cu Pintilii”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro. Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Sparta Praga: Târnovanu – Creţu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Şut, Lixandru – Ştefănescu, Olaru, Băluţă – Miculescu.