Ce l-a scos din minţi pe Mihai Stoica după primul meci din Champions League. Jucătorul pe care l-a criticat dur - Antena Sport

Mihai Stoica s-a enervat cumplit după victoria campioanei, scor 3-1, contra celor de la Inter d’Escaldes, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Evoluţia unor jucători l-a nemulţumit total pe președintele Consiliului Administrativ de la FCSB. Unul dintre cei mai criticaţi a fost David Miculescu, autorul unui gol, dar care a şi ratat o ocazie imensă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ratare, David Miculescu a acuzat o accidentare. Mihai Stoica spune că nu sunt probleme cu jucătorul de la FCSB, chiar dacă acesta a fost schimbat cu Andrei Gheorghiță în minutul 74. A acuzat o durere la mușchi. Returul din Andorra va fi marţi, de la ora 21:30, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Mihai Stoica, critici la scenă deschisă pentru David Miculescu

Mihai Stoica a spus clar. David Miculescu nu are nicio accidentare și poate juca pentru FCSB în prima etapă, cu Hermannstadt. Stoica a şi glumit, spunând că fotbalistul s-a ținut de coapsă pentru a explica ratarea imensă din repriza secundă. „De la ratarea aia i s-a tras. E bine, e bine”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Oficialul campioanei nu s-a oprit aici. A continuat seria criticilor la adresa jucătorului, supărat pe marea ratare din repriza a doua a meciului cu cei din Andorra. „Este inadmisibil în momentul în care Chiricheș, la 36 de ani, intră foarte bine și reușește cursa aia… nu poți să ratezi cu poarta goală, Miculescu, nu poți! Nu există explicație. Nu te ține de coapsă. Nu e normal ca atunci când ai un exemplu lângă tine tu să nu bagi piciorul”, a spus Stoica.

Oficialul celor de la FCSB a mai îndulcit apoi tonul şi l-a apărat pe Miculescu. Jucătorul a evoluat pe două posturi contra echipei din Andorra. “Lumea s-a grăbit să-l acuze pe Miculescu. El a jucat foarte bine în bandă, apoi a trecut atacant. Sunt repere diferite. S-a temut să o bage cu latul în poartă, apoi a dat pe lângă. Eu am avut 3 remarcați. Cisotti, Târnovanu și Chiricheș. Și câțiva jucători care au fost decenți. Mulți care au fost sub nivel, dar le discutăm. Baba chiar a fost ok, dar a fost expus de cei care au fost pe lângă el. Cred că dădeam 7-8 dacă jucam cu Bîrligea sau Alibec”, a încheiat Stoica.