Gigi Becali îl caută pe înlocuitorul lui Florinel Coman şi anunţă noi transferuri la FCSB: "Nu mai suntem periculoşi!" - Antena Sport

Gigi Becali îl caută pe înlocuitorul lui Florinel Coman şi anunţă noi transferuri la FCSB Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta Gigi Becali îl caută pe înlocuitorul lui Florinel Coman şi anunţă noi transferuri la FCSB, după victoria cu Maccabi Tel Aviv. Patronul campioanei a transmis că se simte lipsa lui „Mbappe”, cel care s-a transferat la Al-Gharafa, în această vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a învins-o cu 1-0 pe Maccabi Tel Aviv şi s-a calificat în turul trei preliminar din Champions League. Meciul a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Gigi Becali îl caută pe înlocuitorul lui Florinel Coman şi anunţă noi transferuri la FCSB Gigi Becali a transmis că de la plecarea lui Florinel Coman, FCSB nu a mai fost atât de periculoasă pe faza de atac. Acesta a transmis că îşi doreşte să mai facă un transfer, pentru a-şi întări echipa. De asemenea, Becali a transmis că a privit cu emoţii returul cu Maccabi Tel Aviv, însă se bucură pentru calificarea echipei sale. „Trebuia să marcam, bine, a vrut Dumnezeu și am marcat în a doua repriză. Nu sunt mulțumit de joc, dar sunt fericit de calificare. Eu vreau în Liga Campionilor și în Liga Campionilor trebuie să marcam un gol. Reclamă

Reclamă 4

Într-un fel, cel mai mult mă bucur de Baeten, pentru care am insistat mult împotriva tuturor. Îți dai seama ce face acum Mititelu? Am insistat pentru el, mai trebuie să se pregătească, dar mă bucur. Jocul nostru în atac a fost periculos, dar de când a plecat Coman nu am mai fost periculoși în atac. E clar că mai trebuie să luăm ceva în atac.

Lumea spunea „nu, domne, șanse minime să treci de Maccabi”. Uite că am bătut Maccabi. Nu știu ce să spun acum, am avut și eu mari emoții. Mă bucur că ne-am calificat, dar jocul trebuie să fie mai bun”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali a distrus un jucător după Maccabi – FCSB 0-1

Gigi Becali a distrus un jucător după Maccabi – FCSB 0-1. Patronul de la FCSB l-a făcut praf pe Marius Ştefănescu pentru prestaţia de la Budapesta.

Reclamă

William Baeten a marcat singurul gol al meciului care a decis calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. „Trebuie să marchezi gol! Păi Slavă Domnului că am făcut schimbările bine. Ştefănescu trebuia schimbat, era cap de linie. Nu are rost să mai zic acum, suntem prea bucuroşi. Sunt foarte fericit acum! A vrut Dumnezeu că ne-a dat în minutul 90, ca să nu mai avem emoţii. Dar trebuia să dăm gol din prima repriză. Eu de joc nu sunt mulţumit. Vreau în Liga Campionilor, pentru asta avem nevoie de alt joc. Eu într-un fel cel mai mult mă bucur de Baeten, pentru care eu am insistat mult, mult, mult. Îţi dai seama Mititelu. Şi schimbarea, nu e bine pregătit. Dar uite că… înţelegi, mă bucur pentru el! Pe cine să las? Băluţă avea galben şi a mai făcut o intrare întârziată. Pe urmă, Ştefănescu nu a contat!”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.