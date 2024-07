Malcom Edjouma, plin de încredere după ce FCSB s-a calificat în turul 2 UCL! Ce a spus despre penalty-ul cu U Cluj - Antena Sport

Malcom Edjouma este plin de încredere după ce FCSB s-a calificat în turul 2 UCL. Campioana României s-a impus cu 4-0 în returul care a avut loc în Ghencea şi se pregăteşte pentru dubla cu Maccabi Tel Aviv.

Malcom Edjouma, revenit la FCSB în această vară, a marcat două goluri în duelul cu Virtus, la doar câteva zile după ce a comis un penalty în meciul de campionat, cu U Cluj.

Malcom Edjouma, plin de încredere după ce FCSB s-a calificat în turul 2 UCL! Ce a spus despre penalty-ul cu U Cluj

Mijlocaşul de 27 de ani şi-a recunoscut greşeala şi nu consideră că şi-a luat revanşa prin cele două goluri marcate, dar are mare încredere că FCSB poate trece toate tururile preliminare din UEFA Champions League:

„Sunt foarte fericit să joc în aceste meciuri. E important să avem încredere în noi. I-am atins în punctul sensibil. Așa am câștigat. Avem lotul format. Au câștigat campionatul sezonul trecut. Putem avansa.

Meci după meci putem să avem și mai multă încredere în noi. (n.r. cum a fost meciul cu ”U”?) Am făcut o greșeală, asta e. Dar acum știu că nu trebuie să mai fac așa ceva. Nu mi-am luat revanșa! Am jucat doar pentru echipă. Am înscris, situațiile astea sunt la tot pasul.