Marcel Bîrsan, delegat în Liga Campionilor! Anunţul FRF - Antena Sport

Marcel Bîrsan, delegat în Liga Campionilor! Anunţul FRF Marcel Bîrsan, la un meci / Hepta Marcel Bîrsan a fost delegat în Liga Campionilor, anunţă FRF. Bîrsan va conduce la centru, săptămâna viitoare, un meci din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Bîrsan va arbitra partida dintre UE Santa Coloma (Andorra) şi FC Ballkani (Kosovo). Marcel Bîrsan, delegat în Liga Campionilor! Anunţul FRF Marcel Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de către arbitrii-asistenţi Radu Ghinguleac şi Adrian Vornicu, iar cel de-al patrulea oficial va fi Radu Petrescu. Brigada de arbitri va fi observată de Robert Sedlacek, din Austria, în timp ce delegat din partea UEFA a fot desemnat Anthony Bloch, din Anglia. Partida va avea loc marţi, 9 iulie, de la ora 21:00, pe arena Estadi Nacional d'Andorra, din Andorra la Vella, informează frf.ro.

Mihai Rotaru l-a criticat dur pe Marcel Bîrsan după un meci pierdut de Universitatea Craiova cu FCSB cu 3-0!

„Putem să ne ascundem în spatele cifrelor. Ne aşteptam mult mai mult de la acest început de campionat. Suntem frustraţi pentru că eu consider că nu au fost mai buni decât noi. A fost un penalty din mai multe contre. Am avut un galben la Badelj, care s-a dat corect în minutul 1. Am fost mai multe faulturi din partea celor de la FCSB. Am văzut că domnul Bîrsan îi plângea de milă lui Coman pe teren. Ne-am dorit să îi urcăm pe garduri în acest meci. Sunt de acord cu Petev. Puteam să înscriem 2-3 goluri la ocaziile lui Mitriţă, la Markovic.

Sper să îi prindem în playoff şi să îi batem de două ori. Sunt 5 puncte faţă de Rapid şi de CFR Cluj. Asta mă interesează. Nu ne-am bătut la campionat, vrem să terminăm pe podium şi să câştigăm Cupa României. Acesta a fost planul. Trebuie să avem răbdare cu Ivaylo. La acel fault al lui Radunovic la Câmpanu a fost aceeaşi. ‘Dă-i galben, Bîrsane’!’”, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro.