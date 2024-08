Răzvan Lucescu, prima reacţie după eliminarea dramatică din Liga Campionilor: "Am avut calificarea în mâinile noastre" - Antena Sport

Răzvan Lucescu a avut prima reacţie după eliminarea dramatică din Liga Campionilor, 3-4 cu Malmo FF, în turul 3 preliminar. Fostul selecţioner susţine că echipa sa, care va evolua în Superliga din Grecia în AntenaPLAY, a fost naivă.

După 2-2 în tur, PAOK a condus în retur, cu 3-2, până în al şaselea minut al prelungirilor, atunci când Malmo a trimis meciul în prelungiri. Acolo, suedezii au dat cu adevărat lovitura şi vor evolua cu Sparta Praga în play-off-ul UCL. De partea cealaltă, PAOK se va duela pentru grupele Europa League cu învingătoarea dintre Shamrock Rovers şi Celje.

Răzvan Lucescu, prima reacţie după eliminarea dramatică din Liga Campionilor

„Când iei un gol dintr-o aruncare de la margine… E normal să spunem că ne-a lipsit încrederea. Eu cred, cum s-a jucat în cele 90 de minute, am fi meritat mai mult calificarea. În a doua repriză, nu au avut şanse. Am fost naivi şi de aceea am pierdut calificarea. Prima repriză a fost ca la Malmo.

A doua repriză e repriza în care nu trebuia să luăm gol. Nu suntem în forma maximă. Trebuie să ne descurcăm mai bine. Am pierdut încrederea după primul gol, chiar dacă am marcat imediat. Al treilea gol m-a supărat foarte, foarte rău. Nu era o situaţie din care să luăm gol. Am făcut totul greşit la toată faza.

Suntem calificaţi în Europa League, trebuie să ne calificăm în grupe, e următorul pas. Suntem responsabili să rămânem concentraţi. Acesta e fotbalul. Avem un sezon în faţa, cu meciuri în Europa şi în campionat. Trebuie să ne trezim mâine şi să mergem mai departe.