"Să ne întoarcem calificați din Ungaria!" Alexandru Băluţă, mesaj de luptă înaintea returului dintre FCSB şi Maccabi Tel Aviv - Antena Sport

William Baeten, prima reacţie după ce a debutat la FCSB

William Baeten a transmis un mesaj clar după ce a debutat la FCSB. Mijlocaşul belgian s-a declarat extrem de fericit pentru faptul că a bifat primele sale minute la formaţia roş-albastră.

„E un sentiment extraordinar. Primele mele minute la acest club minunat, s-au simţit foarte bine. Abia aşteptam să debutez, sunt foarte fericit că am făcut asta la finalul meciului. Mă simt bine.

Cred că am fi putut face mai multe, am avut ghinion. Ei au avut doar o ocazie, noi am ratat câteva ocazii. Am fost echipa mai bună. Cred că am fost încrezători, sper să obţinem mai multe în retur.

Mă simt încrezător aici, primele săptămâni aici au fost minunate, echipa m-a primit bine. După cum am văzut meciul, am simţit că suntem mai buni. Doar în primele zece minute a fost mai greu, dar după am preluat controlul partidei. Mă simt bine, dacă nu mă simţeam bine, nu eram aici”, a declarat William Baeten.