William Baeten, mesaj clar după ce a debutat la FCSB! Reacţie fermă după egalul cu Maccabi Tel Aviv: "Am avut ghinion!" - Antena Sport

William Baeten, mesaj clar după ce a debutat la FCSB William Baeten, în timpul unui interviu/ AntenaSport William Baeten a transmis un mesaj clar după ce a debutat la FCSB. Mijlocaşul belgian s-a declarat extrem de fericit pentru faptul că a bifat primele sale minute la formaţia roş-albastră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ William Baeten fost trimis în teren în minutul 85, în duelul cu Maccabi Tel Aviv. Mijlocaşul i-a luat locul lui Marius Ştefănescu. William Baeten, mesaj clar după ce a debutat la FCSB William Baeten a mai transmis că abia aştepta momentul debutului la FCSB, mărturisind că a fost foarte bine primit la formaţia campioană. Mijlocaşul belgian a mai transmis că roş-albaştrii au avut ghinion în meciul cu Maccabi Tel Aviv, date fiind ocaziile ratate. Acesta s-a declarat convins că FCSB poate poate obţine calificarea în returul care se va vedea în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, miercuri, pe 31 iulie, de la ora 21:00. „E un sentiment extraordinar. Primele mele minute la acest club minunat, s-au simţit foarte bine. Abia aşteptam să debutez, sunt foarte fericit că am făcut asta la finalul meciului. Mă simt bine. Reclamă

Reclamă 4

Cred că am fi putut face mai multe, am avut ghinion. Ei au avut doar o ocazie, noi am ratat câteva ocazii. Am fost echipa mai bună. Cred că am fost încrezători, sper să obţinem mai multe în retur.

Trebuie să analizăm meciul să vedem ce putem îmbunătăţi. Cred că îi putem bate. M-am simţit extraordinar să port acest tricou, cea mai bună echipă din România.

Mă simt încrezător aici, primele săptămâni aici au fost minunate, echipa m-a primit bine. După cum am văzut meciul, am simţit că suntem mai buni. Doar în primele zece minute a fost mai greu, dar după am preluat controlul partidei. Mă simt bine, dacă nu mă simţeam bine, nu eram aici”, a declarat William Baeten.

Reclamă

Joyskim Dawa, prima reacţie după golul marcat în FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1 Joyskim Dawa a avut prima reacţie după golul marcat în FCSB – Maccabi Tel Aviv, scor 1-1, din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Fundaşul central a fost salvatorul roş-albaştrilor în meciul de pe stadionul din Ghencea. „A fost un test important pentru noi. Am avut multe ocazii de a marca, dar am avut în față un adversar bun, căruia îi place să aibă mingea, la fel ca noi. Au jucat bine în prima repriză, însă noi am stat foarte bine din punct de vedere tactic. Eu consider că am făcut un meci foarte, foarte bun. Acum, să vedem returul. La retur va fi un test mare pentru noi. Azi meritam să câștigăm. Am avut prea multe, prea multe ocazii azi! Sunt foarte mulțumit de cum s-a prezentat azi echipa. Mă bucur că meciul retur e în Ungaria, știu că sunt mulți români acolo, iar Steaua (n.r – FCSB) are fani în toată lumea. Sunt sută la sută convins că vor merge acolo și ne vor susține. Le mulțumesc și suporterilor care au venit azi„, a declarat Joyskim Dawa pentru sport.ro.