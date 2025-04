"Se vede că nu-l mai avem pe el". Thibaut Courtois, reacţie fermă după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League - Antena Sport

Thibaut Courtois a oferit o reacţie fermă, după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League de Arsenal. Portarul „galacticilor” a amintit de un fost coechipier, din sezonul precedent.

Courtois a transmis că s-a simţit lipsa unui atacant veritabil precum Joselu. Vârful iberic a salvat-o pe Real Madrid în sezonul precedent din Champions League, atunci când a marcat o „dublă” în trei minute în returul cu Bayern, din semifinale.

Thibaut Courtois, reacţie fermă după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League

Thibaut Courtois nu s-a ferit astfel să trimită critică către colegii de la Real Madrid. Portarul a subliniat că „galacticilor” le-a lipsit inspiraţia în faţa porţii.

„Când se dictează un penalty împotriva ta, și îl aperi, continui să crezi. La început am creat ceva pericol, fanii ne-au împins de la spate, dar Arsenal e o echipă care se apără bine, organizată, se întorc extremele, atacantul… La pauză simțeam că, dacă dădeam primul gol, dubla manșă era deschisă.

Până la urmă, ei au găsit primii golul, am egalat repede, am continuat să credem, dar nu am fost inspirați în fața porții, nu cred că Raya a trebuit să facă vreo paradă importantă. Am pierdut împotriva unui Arsenal superior și trebuie să acceptăm asta. Până la urmă, e o echipă care se apără bine, e bine organizată, presează bine și e greu să le găsești spații. Am centrat mult, dar anul ăsta nu-l mai avem pe Joselu, un atacant pur acolo sus.