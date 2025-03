Starul lui Real Madrid care s-a albit la faţă când a auzit că va executa al cincilea penalty, în duelul cu Atletico. Ancelotti: "I-am văzut faţa şi am zis `stai, stai`" - Antena Sport

Carlo Ancelotti a dezvăluit ce s-a întâmplat în tabăra lui Real Madrid, înainte de executarea penalty-urilor care au adus calificarea galacticilor în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la finalul unei duble dramatice cu Atletico Madrid.

A fost 1-0 pentru echipa lui Cholo Simeone la finalul primelor 120 de minute, după ce în tur gruparea blanco s-a impus cu 2-1. A urmat loteria penalty-urilor, una care a mai avut un episod important pe lângă greşeala lui Julian Alvarez, care a atins mingea cu ambele picioare în momentul execuţiei.

Carlo Ancelotti a schimbat ultimul executant de la penalty-urile care au adus calificarea Realului în sferturile Ligii Campionilor

Carlo Ancelotti l-a desemnat iniţial pe Endrick să execute ultimul penalty, dar a ajuns la varianta Rudiger, după ce brazilianul de 18 ani cotat la 40 de milioane de euro s-a schimbat la faţă în momentul în care şi-a auzit numele.

Atunci, Ancelotti a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai mari antrenori din lume: a văzut reacţia puştiului sud-american şi a decis imediat să îl treacă pe Rudiger pe listă, un fotbalist cu mai mare experienţă, care a şi transformat cu mari emoţii penalty-ul câştigător.

„Cred că penalty-urile sunt o loterie şi azi a mers în favoarea noastră. Am dorit ca Endrick să fie al cincilea executant, dar am gândit că Rudiger este mai relaxat. Când i-am spus lui Endrick să execute al cincilea penalty, nu a părut foarte fericit. I-am văzut faţa şi am spus „stai, stai”. Şi l-am ales pe Rudiger”, a spus Ancelotti, citat de marca.com.