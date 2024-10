„Atunci s-a produs declicul!” Gică Popescu știe când a „renăscut” echipa națională! Mesaj ferm după al patrulea succes la rând - Antena Sport

Gică Popescu știe când a renăscut echipa națională Jucătorii României, în timpul meciului cu Lituania/ Hepta Gică Popescu știe când a renăscut echipa națională. Fostul internațional a oferit declarații după succesul României cu Lituania, scor 2-1, mărturisind că declicul în cadrul lotului s-a produs la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a obținut a patra victorie consecutivă, în grupa de Liga Națiunilor. „Tricolorii” au învins Lituania cu 2-1, grație unor goluri marcate de Răzvan Marin și Denis Drăguș. Gică Popescu știe când a renăscut echipa națională Gică Popescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa naționalei, după succesul cu Lituania. Acesta este de părere că victoriile pe linie înregistrate le oferă încredere jucătorilor, pentru ceea ce urmează după Liga Națiunilor, anume preliminariile pentru Campionatul Mondial. Totodată, fostul internațional consideră că declicul în cadrul echipei naționale s-a produs după primul gol marcat împotriva Ucrainei, în primul meci din grupa de la EURO 2024. La momentul respectiv, Nicolae Stanciu reușea o bijuterie de gol, iar „tricolorii” aveau să câștige partida cu un categoric 3-0. Gică Popescu este de părere că România avea nevoie de un astfel de moment pentru ca jucătorii să prindă încredere în propriul joc. Acesta a rămas, de asemenea, cu picioarele pe pământ după victoria cu Lituania, și susține că „tricolorii” trebuie să se impună și în duelurile cu echipele mai bine cotate. Reclamă

„La primul gol contra Ucrainei, echipa națională a făcut declicul pe care noi îl așteptam de foarte mulți ani, așa cred. Avea nevoie de acest declic, am făcut-o cu Ucraina, când am dat primul gol. Pe acest val de încredere, am câștigat grupa și iată, parcursul care continuă cu aceste rezultate pozitive, lăsând la o parte nivelul adversarilor noștri, le dă încredere băieților noștri.

„Să nu ne emoționăm foarte mult!”

Nu vreau să ne emoționăm foarte mult după aceste rezultate, pentru că n-am întâlnit echipe nici măcar de a doua categorie, să creștem pas cu pas. Am bătut aceste echipe din urna a treia, să facem pasul următor, să-i batem pe cei din runda a doua. Și când vom fi în fața celor din prima rundă, să dăm examenul de maturitate și să batem și aceste echipe de prim rang.

Echipa a făcut un meci bun, a fost un rezultat muncit, la golul doi a fost un contraatac extraordinar, dus de Drăgușin, și golul de care îl așteptam de la Drăguș. Mi-era teamă să nu ne prindă pe contraatac, dar așezarea pe care am făcut-o cu acest bloc defensiv la 30 de metri nu le-a dat spațiile pe care, dacă le-ar fi avut, ne-ar fi pus probleme”, a declarat Gică Popescu, pentru Antena 1, după Lituania – România 1-2.

Rezumatul partidei Lituania – România 1-2 Cum își poate câștiga România grupa din Nations League, după 2-1 cu Lituania S-a aflat cum își poate câștiga România grupa din Nations League, după 2-1 cu Lituania. Tricolorii și-au continuat seria perfectă din Nations League și mai au nevoie de un singur lucru pentru a-și câștiga grupa. Tot în seara de marți s-a jucat și partida dintre Kosovo și Cipru, tot din grupa României. Kosovarii s-au impus, la Priștina, cu scorul de 3-0. După aceste rezultate, România a rămas lider în grupa C2, cu maximul de puncte după 4 partide disputate. Iată situația din grupa României, după meciurile serii. Pentru a fi siguri de câștigarea grupei, elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de minim un punct în partida cu Kosovo, prima din acțiunea lunii noiembrie. Partida se va juca pe data de 15, de la ora 21:45 și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. În acest caz, partida cu Cipru, care se va juca pe data de 18 noiembrie, nu va mai avea nicio miză în economia grupei C2 din UEFA Nations League.

