Cine este jucătorul cu două facultăţi terminate, înscris la Master şi care a fost chemat de Mircea Lucescu la naţională - Antena Sport

Cine este jucătorul cu două facultăţi terminate, înscris la Master şi care a fost chemat de Mircea Lucescu la naţională Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images Cine este jucătorul cu două facultăţi terminate, înscris la Master şi care a fost chemat de Mircea Lucescu la naţională! Victor Dican are de 23 de ani a terminat două facultăţi, iar acum s-a înscris la un Master. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În vârstă de 23 de ani, Victor Dican a fost chemat de Mircea Lucescu la lot pentru a-l înlocui pe Adrian Şut, cel care s-a accidentat. Convocarea lui Dican a fost una surprinzătoare. Cine este jucătorul cu două facultăţi terminate, înscris la Master şi care a fost chemat de Mircea Lucescu la naţională Victor Dican are o poveste de viaţă impresionantă. Mijlocaşul de 23 de ani a ajuns în această vară la Farul Constanţa de la FC Botoşani. Victor Dican este un fotbalist atipic. Acesta nu a neglijat studiile şi a terminat două facultăţi. Este vorba de Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene și de Facultatea de Educație Fizică „Babeș-Bolyai”. Mai mult, pe vremea c

d juca la Boto;ani, a mers cu un avion privat ca să dea un examen. „Am fost premiant până în clasa a XII-a. Mereu am mers bine cu școala. Mi-ar fi părut rău să renunț la ceva ce știam că pot să fac bine. Am luat BAC-ul cu media 9,96! Reclamă

Reclamă

Primii trei ani i-am făcut în orașul natal, la Colegiul Național de Informatică «Matei Basarab» din Râmnicu Vâlcea, după care am făcut un an la Cugir, unde am ajuns cu fotbalul, la Colegiul Naţional «David Prodan».

Eram bun la chimie și biologie, am mers și la Olimpiade. Nu știu cât mă vor ajuta în viitor, dar mi-au plăcut aceste materii. Eram între școală și fotbal. Aș fi mers pe ramura farmaciei, a biologiei. Mi-ar fi plăcut să fiu cercetător pe ramura biologiei. Poate dădeam la Medicină, poate continuam în farmacie, dacă nu era fotbalul„, a spus Victor Dican pentru gsp.ro.

România joacă în Nations League cu Cipru şi Lituania. Meciul cu Lituania se joacă pe 15 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Reclamă

Ajuns la 23 de ani, Dican a evoluat pentru naţionala de tineret la EURO 2023. Aceasta va fi prima convocare la echipa naţională pentru jucătorul constănţenilor.

Reclamă