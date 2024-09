Cu Mircea Lucescu selecţioner, Răzvan Marin crede că visul suprem al românilor se poate îndeplini: "Trebuie să fim acolo!" - Antena Sport

Cu Mircea Lucescu selecţioner, Răzvan Marin crede că visul suprem al românilor se poate îndeplini Colaj AntenaSport - Profimedia Cu Mircea Lucescu selecţioner, Răzvan Marin crede că visul suprem al românilor se poate îndeplini, iar naţionala să se califice la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă în excluivitate în România de Antena. Mircea Lucescu a avut un start de mandat perfect. În direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, România a învins Kosovo, în deplasare, cu scorul de 3-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Un parcurs perfect în Liga Naţiunilor îi poate oferi şansa României să prindă cel puţin barajul de calificare la World Cup 2026. Mai mult, România ar fi sigură şi de prezenţa în urna a doua la tragerea la sorţi a grupelor din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cu Mircea Lucescu selecţioner, Răzvan Marin crede că visul suprem al românilor se poate îndeplini „Asta ne dorim cu toții, imediat după Campionatul European noi am discutat, în Germania, că obiectivul nostru este calificarea la Campionatul Mondial. De asta am venit aici, să câștigăm Liga Națiunilor, ne va ajuta să fim în urna a doua şi după aceea, în preliminarii, să reușim să ne calificăm. Bine, sună frumos România la Cupa Mondială. E o dorință foarte mare din partea tuturor. România nu a mai fost la un Mondial de 28 de ani. Trebuie să fim acolo, muncim pentru asta și este visul oricăruia dintre noi. (n.r. – De ce este cea mai importantă competiție, Cupa Mondială?) Pentru că acolo se întâlnesc cele mai importante echipe din lume, cum este și Champions League la nivel de cluburi”, a spus Răzvan Marin în exclusivitate pentru AntenaSport, despre visul suprem al românilor cu Mircea Lucescu selecţioner. Video cu interviul exclusiv cu Răzvan Marin Răzvan Marin, entuziasmat înaintea meciului cu Lituania: „Am făcut un pas înainte” Răzvan Marin este entuziasmat înaintea meciului cu Lituania. România a debutat cu dreptul în noua ediţie de Nations League. La primul meci cu Mircea Lucescu pe bancă, tricolorii s-au impus cu 3-0, într-un meci care a fost transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. „Încă e un pic de oboseală, ne-am simțit bine, un pic, după meci, dar știam că avem treabă de făcut și am mers la odihnă. Ne dorim să câștigăm, mai ales că venim cu încredere după Campionatul European, după această victorie din Kosovo. Reclamă

Din ce arătăm și ce am arătat în ultimele luni, cred că am făcut un pas înainte și trebuie să continuăm pe acest drum. Am vorbit cu domnul Edi după ce s-a anunțat că nu va mai fi, ne-a transmis să rămânem la fel, multă baftă și cu siguranță vom ajunge departe.

(n.r. despre Mircea Lucescu) Era fericit că a început și dânsul cu dreptul, după atâția ani. Ne-a spus să fim în continuare la fel, am arătat pe teren ce am pregătit și ceea ce ne doream de la acel meci. Va fi o altă atmosferă, din ce am înțeles stadionul va fi sold out. Și noi căutăm bilete și se găsesc greu, chiar și pentru noi”, a spus Răzvan Marin, pentru Antena Sport.

VIDEO cu rezumatul partidei Kosovo – România 0-3

După victoria din Kosovo, România va juca în Ghencea cu Lituania. România – Lituania va fi în format live text pe AS.ro, de la ora 21:45. Acesta este şi primul meci al lui Mircea Lucescu din al doilea mandat la naţionala României pe teren propriu.

„Eu nu mai am emoţii demult. Desigur, mă pot bucura, mă pot manifesta, dar emoţii de genul ăsta, nu. Preocupat pot să fiu de modul în care pregătesc echipa. Am ocazia să am la dispoziţie nişte jucători foarte receptivi. E meritul celor care i-au crescut şi i-au dus la nivelul acesta. Pentru că educaţia este cel mai greu lucru de dat jucătorilor. Dacă am oameni educaţi, pot avea şi rezultate. Jucătorii au într-adevăr emoţii, în 'confruntarea' aceasta cu suporterii ei simt prezenţa publicului. Şi sunt convins că şi mâine va fi la fel. Sper ca toţi suporterii să lase orice rivalitate deoparte şi să susţină echipa naţională„, a declarat Lucescu. Video cu conferinţa lui Mircea Lucescu

