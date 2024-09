Răzvan Marin, mesaj de luptă înainte de Kosovo - România (21:45, LIVE VIDEO pe Antena 1 și în AntenaPLAY): "Trebuie să dăm totul" - Antena Sport

Răzvan Marin a transmis un mesaj de luptă înainte de Kosovo - România, meci care va reprezenta debutul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Captură: AntenaSport Răzvan Marin a transmis un mesaj de luptă înainte de Kosovo – România. Jucătorul echipei naționale a vorbit deschis despre duelul cu kosovarii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România va debuta în Nations League cu Kosovo, la Priștina. Partida va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:45. Răzvan Marin, mesaj de luptă înainte de Kosovo – România Răzvan Marin a transmis că jucătorii echipei naționale nu vor avea parte de un meci ușor în Kosovo. Mijlocașul lui Mircea Lucescu a spus că România trebuie să le arate adversarilor că au participat la EURO 2024 și că jucătorii trebuie să dea totul pentru cele 3 puncte. „După Europeanul frumos, acum urmează un alt drum. Alte ambiţii, alte obiective, sperăm să începem cu dreptul în această seară. Cu siguranţă nu va fi un meci uşor, ştim bine echipa Kosovo. Trebuie să arătăm că am fost la Campionatul European şi să dăm totul pentru a ne întoarce acasă cu toate cele 3 puncte. E normal, doar ce ne-am reunit, vă daţi seama că era greu şi pentru dânsul să schimbe foarte multe. În aceste zile a încercat să ne ajute cu experienţa lui, a câştigat atâtea trofee şi sperăm să ne ajute în continuare cu sfaturi cât mai bune. Reclamă

Ştim că este unul dintre cei mai mari antrenor român, dacă nu cel mai mare antrenor român din toate timpurile. Vă daţi seama că şi pentru noi este o mândri, poate pentru unii chiar un vis de a lucra cu dânsul.

Asta ne-a transmis, ca după meci să ieşim de pe teren cu gândul că am dat totul, că am făcut tot ceea ce am putut să facem pentru a reuşi un rezultat bun!”, a spus Răzvan Marin, în exclusivitate pentru AS.ro.

Sold out la Kosovo – România! Cine îi va susţine pe tricolori din tribune, după sancţiunea UEFA

Sold out la Kosovo – România! 13.000 de fani kosovari se vor afla în tribune la debutul lui Mircea Lucescu pe banca României.

Din nefericire, din pricina sancţiunii UEFA, fanii naţionalei României nu vor putea fi prezenţi în tribune. Totuşi, tricolorii vor fi susţinuţi de circa 100 de oficiali. „Ultimele noutăți de la Priștina, înaintea meciului cu Kosovo: jucăm în galben , sunt așteptați 13.000 de suporteri (fără români, în urma sancțiunii UEFA) și, spre deosebire de duelul din 2023, nu sunt șanse de ploaie”, au transmis reprezentanţii FRF, pe Facebook. Lotul României pentru „dubla” cu Kosovo și Lituania PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2) MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3), Andrei ARTEAN (CFR Cluj | 0/0); ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5). SELECȚIONER: Mircea Lucescu

Faţă de lotul iniţial, Mircea Lucescu a renunţat pentru meciul cu Kosovo la Alex Chipciu şi Iulian Cristea, jucătorii lui U Cluj.

