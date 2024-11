Joao Pereira este noul antrenor de la Sporting Lisabona, după plecarea lui Ruben Amorim la Manchester United - Antena Sport

Joao Pereira i-a luat locul lui Ruben Amorim pe banca celor de la Sporting Twitter Joao Pereira este noul antrenor al celor de la Sporting Lisabona, după ce Ruben Amorim a plecat la Manchester United. Acesta va fi primul mandat ca antrenor principal al lui Pereira. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul internaţional portughez Joao Pereira va conduce echipa Sporting Lisabona în locul lui Ruben Amorim. El era antrenor al echipei secunde a clubului lusitan. Joao Pereira este noul antrenor al lui Sporting Lisabona Joao Pereira are peste 130 de meciuri cu clubul de la Lisabona şi a antrenat diferite categorii (U19, U23 şi Sporting B). Format la Benfica, trecut pe la Valencia şi Trabzonspor, Joao Pereira (40 de ani) va avea prima experienţă ca antrenor principal, scrie news.ro. Sporting CP este în continuare lider al campionatului portughez cu şase puncte în faţa lui FC Porto după 11 etape. Ruben Amorim: „Mi-am luat rămas bun!” Ruben Amorim a oferit și declarații, după victoria dramatică cu Braga. Managerul lusitan s-a declarat extrem de bucuros, după rezultatele înregistrate în cei patru ani petrecuți pe banca lui Sporting. El se pregătește acum să-și înceapă aventura la Manchester United, unde îl va înlocui pe Erik ten Hag. Meciurile din Liga Portugal se văd exclusiv în AntenaPLAY. Reclamă

„Mi-am luat deja la revedere. Dar când câștigi, jucătorii trebuie să meargă în fața fanilor, le las lor spațiu. A fost greu să-i privesc pe unii plângând. Și nu a fost pentru prima dată. Și știu că Pote a jucat pentru că a fost ultimul meu meci aici. A făcut efortul acesta și contează mult pentru mine.

Rezultatele nu au fost perfecte. Nu ne așteptam să câștigăm atât de multe meciuri, dar am fi putut câștiga și mai multe. A fost o aventură incredibilă, m-am conectat cu oamenii, am experimentat multe. O aventură pe care le-o doresc tuturor. Am fost foarte fericit, Sporting e un club special. Cluburile trăiesc pentru astfel de momente”, a declarat Ruben Amorim, citat de abola.pt.

