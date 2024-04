Jose Mourinho a văzut din tribună dramatismul din Sporting - Benfica 2-1! Geny Catamo, cu ochii în lacrimi după "dubla" fabuloasă - Antena Sport

Reclamă

„Această dublă înseamnă mult pentru mine şi pentru grup. Este o victorie importantă, iar lacrimile descriu tot! Nu am cuvinte, sunt foarte fericit pentru această victorie! Nu am câştigat încă nimic, trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte. Să ne concentrăm la meciul cu Gil Vicente, pentru că încă nu am câştigat nimic.

Dedic golul copilului meu şi soţiei însărcinate, lor le dedic reuşitele mele. Sper să primesc şi un sărut acasă!„, a spus Geny Catamo la finalul meciului.

„Este important pentru toată lumea. Nu este prima dată când un jucător de la Sporting plânge. Au fost fotbalişti care au trecut prin momente grele. Anul trecut au fost multe accidentări şi Geny abia reuşea să joace. Anul acesta este în creştere şi a marcat două goluri într-o partidă foarte importantă. Este o uşurare când lucrurile merg bine!„, a declarat Ruben Amorim, potrivit ojogo.pt.

Sporting a făcut un pas uriaş spre câştigarea celui de-al 20-lea titlu din istoria clubului. Alb-verzii au acum patru puncte avans faţă de Benfica, dar şi o restanţă de disputat. Toate meciurile din Liga Portugal se văd în direct în AntenaPLAY.

Incidente provocate de suporteri la Sporting – Benfica! Di Maria, atacat cu un scaun de fanii rivalei

Au fost incidente provocate de suporteri în prima repriză a duelului dintre Sporting și Benfica. Vedeta oaspeților, Angel di Maria, a fost ținta suporterilor de pe Jose Alvalade.

În minutul 33 al partidei, Angel di Maria s-a deplasat la colțul terenului, pentru a executa un corner. Fanii lui Sporting l-au luat rapid la țintă și au aruncat diferite obiecte spre starul argentinian de la Benfica. Centralul partidei a purtat o discuție cu campionul mondial din 2022, iar acesta a executat, în cele din urmă, lovitura de la colț. Câteva minute mai târziu, mai exact în minutul 37, același Di Maria a mers în aceași parte a terenului, pentru un nou corner. De această dată, suporterii alb-verzilor au aruncat un scaun spre argentinian, care, din fericire, a reușit să bată lovitura de la colț fără probleme.

