Şaisprezecimile Cupei Franţei | Programul meciurilor transmise duminică în AntenaPLAY - Antena Sport

PSG a trecut deja în faza optimilor, după victorie de pe terenul lui Orleans, 4-1. Mbappe a marcat două goluri şi a oferit o pasă de gol, asta după ce în primul meci din Cupa Franţei reuşise un hattrick. Chiar dacă suntem abia pe 20 ianuarie, Mbappe pare mai hotărât ca niciodată să încheie acest an din postura de cel mai bun marcator.

În total, în primele 20 de zile ale acestui an, Kylian Mbappe a marcat deja de 7 ori. De la startul sezonului, Kylian Mbappe are 28 de goluri marcate în 26 de meciuri disputate în toate competiţiile şi are o serie excelentă de şase meciuri la rând în care înscrie. Ultima oară când nu a marcat se întâmpla pe 13 decembrie, în meciul din UEFA Champions League de pe terenul celor de la Borussia Dortmund.

