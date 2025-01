"Mai mult decât un prieten!" Răzvan Lucescu, reacţie tulburătoare după moartea lui Dinu Gheorghe: "Cele mai puternice amintiri!" - Antena Sport

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu.

Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum.

Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare. Ce putem să facem? Îmi pare rău încă o dată. Nu mai pot să vorbesc, credeți-mă. Vă mulțumesc”, a spus Mircea Lucescu, citat de fanatik.ro.