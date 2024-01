Mircea Lucescu şi-a decis viitorul! I-a anunţat pe turci când va semna cu noua echipă: "Asta îmi doresc!" - Antena Sport

Şucu a mai transmis şi faptul că a purtat deja discuţii cu Mircea Lucescu, pentru o eventuală revenire la Rapid. Acţionarul majoritar al trupei de sub Grant a afirmat faptul că decizia îi aparţine acum lui „Il Luce”.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro.