"Mircea Lucescu este obiectivul meu!" Dan Şucu, anunţ colosal pentru Rapid: "Am început discuţiile!" - Antena Sport

Reclamă

Şucu a mai transmis şi faptul că a purtat deja discuţii cu Mircea Lucescu, pentru o eventuală revenire la Rapid. Acţionarul majoritar al trupei de sub Grant a afirmat faptul că decizia îi aparţine acum lui „Il Luce”.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Reclamă

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Şucu, conform fanatik.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Rapid a pierdut un proces la FIFA şi Dan Șucu trebuie să plătească o sumă uriaşă O lovitură teribilă a fost încasată de Rapid chiar înaintea perioadei de transferuri, unde ar putea să se întărească pentru play-off. Giuleştenii au pierdut un proces la FIFA şi trebuie să scoată din conturi o sumă uriaşă. Conform prosport.ro, Milos Pavlovic a câştigat procesul cu Rapid la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Astfel, Dan Şucu şi Victor Angelescu vor plăti 600.000 de euro către Pavlovic, sumă care trebuie virată urgent, dacă rapidiştii vor să evite o interdicţie la transferuri. Pavlovic a fost reprezentat de Morgan Sports Law şi a aflat verdictul favorabil pe 11 decembrie. Milos ajungea la Rapid, în 2012, de la FC Vaslui, fiind dorit de Răzvan Lucescu. El a semnat atunci un contract pe trei ani, cu un salariu lunar de 15.000 de euro. După doar 21 de partide adunate pentru feroviari, sârbul era dat afară la pachet cu alţi 13 fotbalişti.