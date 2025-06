Mircea Rednic îl transferă la Standard Liege pe titularul lui Dinamo din sezonul trecut. Ce contract i s-a oferit jucătorului - Antena Sport

Homawoo a rămas la Dinamo, deși intrase într-un conflict cu oficialii echipei pentru faptul că nu mai voia să mai joace, fiind cu gândul la plecare. Fundașul de 27 de ani a bifat în total 31 de meciuri la echipa lui Zeljko Kopic, în toate competițiile, în sezonul trecut.

Mircea Rednic, prima reacţie după ce a semnat cu Standard

Mircea Rednic a fost prezentat oficial de noul club, Standard Liege, la doar o lună după despărţirea de UTA. “Puriul” a semnat un contract valabil de 2 ani. Acesta va fi al doilea mandat al lui Rednic la echipa din Belgia, după perioada 27 octombrie 2012 – 14 iunie 2013.

“Sunt onorat să revin acasă. Ultima oară când am fost aici, am luat echipa într-un moment dificil şi am reuşit să ne calificăm în cupele Europene şi să avem un grup care a avut un rol important şi în următorul sezon.