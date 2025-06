Gigi Becali, prima reacție după ce EUIPO a respins marca "FCSB - Steaua": "Vom obţine numele!" - Antena Sport

Asta cerem şi la Curtea Supremă. CSA are o marcă, dar noi vrem una notorie. Nu se opun. Dacă vrea şi Craiova să se înregistreze, pot face asta, că suntem notorii. Vrem noi marca să o înregistrăm în Europa, să fie marcă notorie. După există concurenţa, cine vinde…şi eu vând pere, şi dumneata ai o tarabă, să vedem cine vinde mai multe pere.

Ei au o marcă înregistrată, noi avem o marcă notorie, noi înregistrăm marca Steaua pentru că avem o notorietate. Sunt două tipuri, cineva înregistrează o marcă…dacă de exemplu noi, dacă marca notorie este înregistrată, putem facem opoziţie şi nu le dăm voie celor care vor să înregistreze.

(Ce documente trebuie să depui) Am depus toate actele, de la UEFA, că am câştigat Cupa Campionilor, că am preluat echipa, avem şi hotărârea de la Curtea de Apel care spune că asigurăm continuitatea echipei. Nouă ne-a convenit hotărârea, dar am făcut recursul pentru a se uni toate palmaresele. Palmaresul e al CSA-ului până în 1998, până în 2003 al Asociaţiei, iar de atunci aparţine FCSB-ului. Echipa de fotbal creată acum nu poate emite pretenţii la palmares, că s-a născut acum”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.