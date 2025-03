Mirel Rădoi, verdict despre Mircea Lucescu! Ce spune despre ameninţarea selecţionerului cu plecarea - Antena Sport

Mircea Lucescu este însă apărat de către Mirel Rădoi. Antrenorul Craiovei spune că selecţionerul nu are de ce să plece din funcţie. Mai mult, Rădoi spune că tricolorii au avut ghinion. Meritau să câştige şi în faţa Bosniei.

Nu cred că în momentul de față este ceva pierdut. De aici încolo, ca noi să încercăm să dăm detalii sau să încercăm să căutăm anumite lucruri în fața lui Mircea Lucescu, cred că o facem în zadar. Eu nu am competența să-i ofer ceva lui Mircea Lucescu”, a spus Rădoi.

Antrenorul nu s-a oprit aici. Îi pune la zid pe contestatarii lui Mircea Lucescu. Spune că cei care au criticat au anumite interese şi că nu sunt deloc obiectivi. ”Astea (n.r. criticile) cred că nu o să dispară niciodată. Să vedem cine le face, în ce context. Dacă are vreun interes. Și dacă este real. Că, altfel, dacă o spunem doar de drag, nu facem altceva decât să creăm un moment negativ în fața echipei naționale. Și eu cred că acum trebuie să fim aproape de echipa națională.

Nu știu dacă pot eu să-mi dau cu părerea despre Mircea Lucescu. Pot să-mi dau părerea despre mine. Iar eu am plecat. Ce-o fi la următorii… Fiecare știe ce are în plan. Nu cred că ar fi un moment potrivit în momentul de față să plece. Echipa are nevoie de ajutorul și de sfaturile lui Mircea Lucescu. Cum și noi, ca antrenori, avem nevoie să vedem ce a făcut el în cariera de antrenor și ce face în cariera de selecționer”, a mai spus Mirel Rădoi.