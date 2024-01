"Am luat mai mult de 1.8 milioane de euro!" Florin Manea, anunţ euforic despre comisionul primit la transferul lui Radu Drăguşin - Antena Sport

Într-un interviu pentru AFP, Drăgușin a afirmat că își dorea cu orice preț să ajungă în Anglia. „Visul meu era să ajung să joc în Premier League„, a ținut să precizeze fundașul în vârstă de 21 de ani. Discuția purtată cu Ange Postecoglou l-a convins că Tottenham este alegerea cea mai bună pentru el.

„Da, a fost alegerea justă (n.r. dacă a refuzat-o pe Bayern). Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați. Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună. Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat„, a declarat Radu Drăgușin pentru AFP, citat de gsp.ro.