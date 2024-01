Radu Drăgușin a rupt tăcerea și a dezvăluit de ce a refuzat-o pe Bayern: "De asta am semnat cu Tottenham! Doar cerul mi-e limita" - Antena Sport

Reclamă

„Da, a fost alegerea justă (n.r. dacă a refuzat-o pe Bayern). Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați. Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună. Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat„, a declarat Radu Drăgușin pentru AFP, citat de gsp.ro.

Drăgușin a debutat în tricoul lui Tottenham cu Manchester United. A fost trimis în teren de Ange Postecoglou în minutul 85 al partidei de pe Old Trafford. Cel mai scump jucător român l-a înlocuit pe Oliver Skipp.

Radu Drăgușin a primit 1.5 milioane de euro la semnătură, după ce a acceptat oferta lui Tottenham. Gary Neville i-a lăudat pe șefii lui Spurs pentru transferul lui Radu Drăgușin.

„În legătură cu transferul lui Drăgușin, te gândești cum de s-a întâmplat? Cum de Tottenham și-a creat un lot atât de bun? Un transfer extraordinar, antrenorul a fost foarte inspirat. A creat un mix extraordinar pentru a construi o echipă atât de bună, are trei fundași foarte buni și tineri, pe Radu Drăgușin, Cristian Romero și Micky van de Ven” a declarat Gary Neville, la Sky Sports.

Dorin Goian, mesaj clar despre transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham Dorin Goian a analizat transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham, şi a tras concluziile. Fostul internaţional este de părere că fundaşul român a făcut alegerea bună, atunci când i-a spus pas lui Bayern şi a semnat cu londonezii. „Nu știu cât ar fi jucat la Bayern, de altfel nu știm nici cât va juca la Tottenham. Cu siguranță, a contat și decizia lui, faptul că a ales Premier League. La urma urmei, este cel mai bun campionat din lume. Chiar dacă nu te impui la Tottenham, cred că poți juca după aceea oriunde, după ce ai trecut prin Premier League. Același lucru s-ar putea spune și despre Bayern, doar că Germania este într-un oarecare regres, din punctul meu de vedere. Premier League rămâne, totuși, Premier League”, a declarat Dorin Goian, conform digisport.ro.