Fostul căpitan al lui Manchester City s-a transferat la o nou-promovată din Premier League - Antena Sport

Kyle Walker, evoluând într-un Derby of Manchester

Fundaşul internaţional englez Kyle Walker (35 de ani), care mai avea un an de contract cu Manchester City, s-a alăturat, sâmbătă, echipei Burnley, nou promovată în Premier League, după ce a semnat un contract pe doi ani.

Mutarea îl reuneşte cu fostul său coechipier de la Tottenham şi din echipa naţională, antrenorul Scott Parker, care a readus Burnley în primul eşalon după un sezon în Championship.

Walker, transfer la Burnley

“Când am vorbit cu Scott şi am auzit despre planurile sale pentru sezonul următor, am profitat de ocazie. A făcut o treabă fantastică aici, readucând clubul în Premier League cu 100 de puncte (în 46 de meciuri), iar acum aşteptăm cu nerăbdare, împreună, să revenim în cel mai mare campionat din lume“, a comentat Walker, potrivit news.ro.

Cu 96 de selecţii şi 410 apariţii în Premier League, fundaşul dreapta în vârstă de 35 de ani este unul dintre cei mai importanţi jucători pe postul său, în ciuda performanţelor slabe din sezonul trecut.

El a fost împrumutat la AC Milan în ianuarie, dar nu a avut succes deoarece rossonerii nu au activat opţiunea de cumpărare. El mai avea un an de contract la Manchester City, care se încheie în 2026.