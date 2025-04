Arne Slot nu mai are răbdare! Vrea titlul cu Liverpool chiar în această etapă - Antena Sport

Remiza obţinută miercuri de Arsenal cu Crystal Palace înseamnă că Reds au nevoie doar de un punct împotriva lui Spurs pentru a câştiga Premier League cu patru etape înainte de final. Liverpool a obţinut ultima dată titlul în sezonul 2019-2020 sub conducerea fostului manager Jurgen Klopp. Atunci, fanii nu aveau voie să intre pe stadioane din cauza pandemiei Covid.

Arne Slot spune că echipa sa are o mare responsabilitate de a asigura cel de-al 20-lea titlu al clubului în prima ligă. Vrea că The Reds să sărbătorească această performanţă după meciul cu Tottenham Hotspur, dumincă, pe Anfield.

Tottenham nu a mai câştigat pe Anfield din 2011 şi intră în joc după ce a pierdut 18 meciuri de campionat în acest sezon şi cu atenţia principală pe prima manşă a semifinalei Ligii Europa cu Bodo/Glimt joi. Liverpool a fost învinsă doar de două ori în campionat în acest sezon. O dată pe Anfield, de către Nottingham Forrest. Are cel mai bun bilanţ pe teren propriu din prima ligă, obţinând 41 de puncte din 16 meciuri.

Slot, care a câştigat anterior titlul în Olanda, cu Feyenoord, se află în primul său sezon ca manager al lui Liverpool, după ce l-a înlocuit pe Klopp vara trecută. Echipa sa are un avantaj de 12 puncte faţă de a doua clasată, Arsenal. „Sunt aici doar de un an, aşa că vă pot spune doar ce am experimentat în acest sezon.

Cred că nu a fost niciodată la fel de interesant pentru echipele din top-4, top-5. În toţi anii anteriori, era destul de clar care cluburi vor obţine probabil primele trei sau patru poziţii. În opinia mea, este un campionat foarte dificil, pentru că asta este ceea ce am experimentat aici, nu a existat niciodată un joc uşor. Întotdeauna a fost foarte greu să câştigi un meci de fotbal.