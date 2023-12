Bornă negativă atinsă de Pep Guardiola, după ce Manchester City a ajuns pe locul patru în Premier League: "Ne zbatem!" - Antena Sport

Dinamica echipei s-a schimbat şi trebuie să analizez mai bine ce putem face cu fotbaliştii pe care îi avem la dispoziţie. Tripleta? Uitați de asta! Dacă vom câștiga tripleta din nou, atunci mă voi retrage, asta e!”, a declarat Pep Guardiola, conform bbc.co.uk.

Pep Guardiola a dat cărţile pe faţă! Manchester City are emoţii în ceea ce priveşte cele peste 1000 de încălcări ale regulamentului. În urmă cu o săptămână, Everton a fost penalizată cu 10 puncte în Premier League, pentru încălcarea regulamentului de profitabilitate şi sustenabilitate.

Antrenorul celor de la Manchester City a fost întrebat ce va face în cazul în care „cetăţenii” vor fi retrogradaţi, dacă vor fi găsiţi vinovaţi.

„În acest moment avem prezumţia de nevinovăţie. Ştiu că oamenii îşi doresc asta. O ştiu, o simt. Eu voi aştepta. Voi aştepta şi voi vedea ce se va întâmpla, iar după ce se va da o sentinţă vom veni aici şi vom da explcaţii.

Dar cu siguranţă nu îmi voi decide viitorul în funcţie de a juca aici (n.r. în Premier League) sau în League One (n.r. liga a 3-a din Anglia). Absolut. Sunt şanse mai mari să rpmân aici dacă suntem în League One decât dacă am fi în Champions League”, a declarat Pep Guardiola, potrivit goal.com.